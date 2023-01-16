القاهرة - ناهد إمام



قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي إن شهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25% قد حققت الهدف المنشود منها وفي غضون أيام.



وأضاف الأتربي - في تصريحات له - أنه سيتم وقف العمل بالشهادة الجديدة بحد أقصى نهاية هذا الشهر.



يشار إلى أن لجوء البنك لطرح شهادة بعائد 25% هدفه معالجة التضخم والدولرة.



وكان بنكا مصر والأهلي قد طرحا الأربعاء قبل الماضي شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة سنوية تبلغ نحو 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.



وأعلن بنك مصر إتاحة 126 فرعا للعمل يومي الجمعة والأحد، لتقديم خدمات شراء شهادة طلعت حرب واستبدال العملات الأجنبية، موضحا أن الفروع سوف تستقبل العملاء يومي الجمعة الموافق 6 يناير من الساعة 2 ظهرا حتى 6 مساء، والأحد الموافق 8 يناير من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.



ويواصل الدولار تراجعه في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، حيث سجل في بنكي (مصر - الأهلي) 29.35 جنيها للشراء و29.40 جنيها للبيع.