استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان ظهر اليوم، جلالة الملك جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان الصديقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الخاصة للبلاد.

حيث نقل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لجلالته تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والعافية ولشعب مملكة بوتان الصديقة المزيد من التطور والنماء.

هذا وحمل جلالته سمو ولي العهد تحياته وتقديره لصاحب السمو أمير البلاد وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت دوام التقدم والتطور في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وتم تبادل الاحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة