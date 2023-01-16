أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر العلي، بالدور الكبير والمهم الذي قام به رئيس الأركان العامة السابق للجيش الفريق الشيخ خالد صالح المحمد الصباح، في بناء الجيش الكويتي خلال سنوات عمله الطويلة في هذه المؤسسة العسكرية الوطنية.

وأعرب الشيخ حمد في أعقاب زيارة قام بها للفريق الشيخ خالد الصالح، عن تقديره واعتزازه وشكره، قائلا: “ لقد لمست عندما كنت وزيرا للدفاع مدي حرص الفريق الشيخ خالد الصالح على تطبيق القانون والتزامه بالقيم العسكرية، والتقدير الذي يوليه لزملائه في السلاح، وسعيه الدؤوب للارتقاء بالجيش الكويتي، بشريًا وعسكريًا، ليكون جاهزًا في جميع الأوقات للمحافظة على استقرار الكويت والدفاع عنها.

وأكد الشيخ حمد، ان الفريق خالد الصالح تمتع برؤية صائبة، وامتلك خططًا واضحة، كانت تصب كلها في جهة تطوير الجيش الكويتي من النواحي العسكرية والادارية أيضًا، وقد تميز بأخلاق الرجال في التعامل مع الجميع، وكسب احترام وتقدير زملائه بتواضعه الجم، وقد كان نموذجًا للقيادي الملتزم، الأمر الذي استحق معه التقدير من الجميع.

وعبر الشيخ حمد جابر العلي في ختام تصريحه، عن خالص تمنياته للفريق خالد الصالح بالتوفيق.