أصبح شخص إسباني / 20 عاما أول مسافر تلغي استراليا تأشيرة سفره لحمله لحوم وجبن في حقيبته دون أن يفصح عنها، وذلك وفقا لقوانين الأمن البيولجي الشديد الصرامة.

وقالت وزارة الزراعة والمياه والبيئة إنه تم إلغاء تأشيرة سفر المسافر، وتغريمه 3300 دولار استرالي (2300 دولار أمريكي) عقب أن عثر ضابط في بيرث على اكثر من كيلوجرام من اللحم النئ وجبن في حقيبته .

وقال وزير الزراعية موري وات "أتمنى أن يندم هذا الرجل على أفعاله- زيارته لاستراليا انتهت قبل أن تبدأ، وتم فرض غرامة كبيرة عليه".

وأضاف" هذا انتهاك صارخ لقوانين الأمن البيولوجي الاسترالية، ويمكن أن يعرض الصناعات الزراعية في استراليا للخطر" مؤكدا أن القوانين الصارمة تعد محاولة لإبعاد أمراض مثل الحمى القلاعية عن البلاد.

وكانت حكومة رئيس الوزراء انتوني البيانيز قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن عقوبات أكثر صرامة بحق المسافرين الذين يخفقون في الإفصاح عن الأغراض ذات الخطورة البيولوجية، وذلك من أجل وقف دخول الأمراض والآفات لاستراليا. ودخلت القيود حيز التنفيذ في يناير الجاري.