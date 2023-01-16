أعلنت مؤسسة حمد الطبية، المؤسسة الصحية الرائدة في قطر، عن إطلاق المرحلة الأولى من خدمة "البنك الحيوي للأنسجة البشرية في قطر" بالتعاون بين إدارة المختبرات الطبية بالمؤسسة و(قطر بيوبنك).

وقالت رئيسة إدارة المختبرات الطبية بمؤسسة حمد الطبية الدكتورة إيناس الكواري إن إطلاق البرنامج يعد إنجازا مهما نتيجة للشراكة القوية طويلة الأمد بين المؤسسة و(قطر بيوبنك) حيث ستكون أكثر من 300 ألف عينة أنسجة بشرية جراحية متنوعة من العام 2008 حتى الآن تحت تصرف الباحثين.

وأضافت الكواري، في بيان نشرته مؤسسة حمد على موقعها الإلكتروني، أن هذا سيؤدي حتما إلى مزيد من التقدم في الطب مع وصول الباحثين إلى أعداد هائلة ومختلفة من عينات الأنسجة البشرية وبطريقة سلسة وقوية لما تم تصميمه من أجل تطوير البحوث العلمية لخدمة المرضى في الدولة.

وستكون عينات الأنسجة البشرية والمحفوظة بمادة البارافين متاحة للباحثين في المرحلة الأولى، بينما تعمل الفرق المختصة من كل من إدارة المختبرات الطبية و(قطر بيوبنك) على تجهيز البنية التحتية للمرحلة الثانية.

وسيتم في المرحلة الثانية جمع وتخزين الأنسجة البشرية الجديدة وغير المحفوظة بمادة البارافين، مما سيعزز مجموعة العينات المتاحة في بنك الأنسجة الحيوي وبالتالي يقوي إمكانيات البحوث.

بدورها، قالت مديرة (قطر بيوبنك) الدكتورة نهلة عفيفي إن بنك الأنسجة الحيوي يساعد في تقدم الأبحاث الطبية وتحسين رعاية المرضى، إذ أن تزويد الباحثين بعينات الأنسجة عالية الجودة عن طريق البنك يعمل على تطوير العلاجات الجديدة وفحوصات التشخيص التي بدورها تعود بالنفع على المرضى.

وأكدت عفيفي أن إتاحة دراسة الباحثين المباشرة لعينات الأنسجة البشرية يعمل على توفير نتائج أكثر دقة، كما أن التعاون في مشاريع مهمة كهذه يساهم في بناء القدرات في مجال البحث الطبي في دولة قطر والذي سينتج عنه تطورات ورؤى جديدة.

وتعرف خدمة البنك الحيوي للأنسجة البشرية بأنها عملية جمع ومعالجة وحفظ وتوزيع عينات الأنسجة البشرية لأغراض البحث العلمي، حيث يتم الحصول على هذه العينات من الأنسجة الزائدة بعد الإجراءات الجراحية أو الخزعات.

وتسمح هذه البنوك للباحثين بدراسة الأمراض والمشكلات الصحية على المستوى الخلوي والجزيئي من خلال تحليل عينات الأنسجة، كما تمكن الباحثين من اكتساب فهم أفضل لكيفية تطور الأمراض وتقدمها وتحديد الأهداف المحتملة للعلاجات الجديدة، طبقا للبيان.

وتعد مؤسسة حمد الطبية المؤسسة الرائدة والمزود الرئيس لخدمات الرعاية الصحية العامة والمتخصصة في قطر وأحد أبرز نظم إدارة المستشفيات في الشرق الأوسط، وتدير 12 مستشفى تسعة منها تخصصية وثلاثة عامة، كما تدير خدمات الإسعاف وخدمات الرعاية الصحية المنزلية ومرافق الرعاية المطوّلة.

أما (قطر بيوبنك) فقد تأسس بموجب شراكة وتعاون بين مؤسسة قطر ووزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ليكون مبادرة صحية طويلة الأجل تتيح فرصا أفضل لسكان الدولة لتجنب الأمراض الخطيرة من خلال إجراء أبحاث حول أسباب الأمراض المنتشرة بين السكان في قطر وجمع العينات الحيوية والمعلومات المتعلقة بالصحة وأنماط الحياة من عدد كبير من سكان الدولة.