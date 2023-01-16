يعقد الفنان محمد سعد جلسات عمل لمسلسله الجديد " الحاج إكس لانس " استعدادا لبدء التصوير خلال الشهر الحالي، ليخوض به محمد سعد سباق دراما رمضان ، بعد فترة غياب أكثر من 8 سنوات عن الدراما الرمضانية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي ،حول تاجر ملابس مستعملة بوكالة البلح ويدخل في صراع مع أبطال العمل وتتوالى الأحداث بطريقة كوميدية .

والمسلسل بطولة محمد سعد ، شيرين، ويزو، إبرام سمير، حسن عبدالفتاح ، ويجرى إبرام التعاقدات مع باقي الأبطال المشاركين في التجربة، إخراج محمود كامل.

وكانت آخر الأعمال الدرامية للفنان محمد سعد ، مسلسل " فيفا اطاطا" الذي عرض عام 2014.