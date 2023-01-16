قالت وزارة العدل اليابانية إن امرأة محكوم عليها بالإعدام لقتلها رجلين عام 2009، توفيت خنقا أثناء تناول الطعام.

وكان قد تم إدانة المرأة / 49 عاما/ بتهمة قتل الرجلين عام .2009 وأصبح الحكم نهائيا عام .2017 ومنذ ذلك الحين، تنتظر المتهمة تنفيذ عقوبة الاعدام شنقا.

ويشار إلى أن المحكوم عليهم بالإعدام في اليابان لا يتم إبلاغهم بموعد تنفيذ الحكم. وعندما يصل أمر تنفيذ حكم الإعدام من وزارة العدل، يكون أمام معظم المدانين بضعة ساعات.

ويذكر أن اليابان هي إحدى الدول المتقدمة القليلة التي مازالت تطبق عقوبة الإعدام.

ويوجد في اليابان حاليا 105 مدانين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.