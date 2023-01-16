قالت شركة "أسيت وورلد كورب"، وهي شركة رائدة في تشغيل الفنادق في تايلاند، إن متوسط إنفاق المسافرين الأجانب المستقلين إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، تجاوز معدلات فترة ما قبل الجائحة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن الرئيس التنفيذي لشركة "أسيت وورلد" والابا ترايسورات، للصحفيين في بانكوك القول إن شركة تشغيل الفنادق التي تدير الفنادق الكبرى مثل ماريوت و هيلتون و شيراتون و لو ميريديان في جميع أنحاء تايلاند، شهدت حجوزات ومعدلات إشغال للغرف في كانون الأول/ ديسمبر الماضي تتجاوز معدلات فترة ما قبل الجائحة.

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة أن " أسيت وورلد شهدت قفزة" في نمو الإيرادات في الربع الرابع من العام الماضي، وتتوقع اتجاها تصاعديا في الربع الأول من العام الجاري.

يشار إلى أن تايلاند تتوقع تحقيق إيرادات من السياحة العلاجية بقيمة 25 مليار بات تايلاندي في عام .2023

وتتوقع تايلاند كذلك وصول 300 ألف سائح من الصين في الربع الأول من العام الجاري