توفيت امرأة بريطانية بعدما حوصرت في انهيار ثلجي حين كانت تتنزه مع شخصين آخرين في جبل مون بلان الفرنسي، على ما أفادت خدمات الإنقاذ

ووقع الحادث السبت عند مجلدة أرجنتيير، أحد أكبر الأنهار الجليدية في جبل مون بلان.

ويجذب مون بلان، أعلى قمة في أوروبا الغربية بارتفاع 4800 متر، 20 ألف متنزه ومتزلج كل عام.

وعُثر على جثة المرأة البالغة 45 عاماً مدفونة تحت الثلج، ووصلت خدمات الإنقاذ لإغاثتها لكن بعد فوات الأوان.

وأمرت الشرطة بفتح تحقيق في الحادث وتشريح الجثة.

وقالت السلطات إن المتنزهَين الآخرَين لم يصابا بأذى.

وحذر مسؤولون محليون من أن شعبية مون بلان تشكل متزايداً للسلامة والبيئة.

وأدت درجات الحرارة الأكثر دفئاً في السنوات الأخيرة إلى ذوبان التربة الصقيعية، ما يزيد من خطر سقوط الصخور على الطرق الأكثر استخداماً في المنطقة.

في آب/أغسطس، أغلقت السلطات اثنين من الملاجئ الجبلية الشهيرة التي يستخدمها متسلقو مون بلان بسبب خطر سقوط صخور قاتلة جراء الجفاف.

ويُعتقد أيضاً أن ذوبان الثلج يساعد في حدوث الانهيارات الجليدية.