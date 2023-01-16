احتفل الفنان محمد سعيد بالنجاح والتفاعل الذي تحققه أغنيته "قالوا عليكي" وتخطيها حاجز 30 مليون مشاهدة على "يوتيوب" بعد شهرين من طرحها.

وعبر سعيد - على حسابه بموقع "فيسبوك" - عن فرحته الكبيرة بالانتشار الواسع الذي تحققه الأغنية وتصدرها التريند.

وحظيت الأغنية التي طرحها سعيد على قناته الرسمية على "يوتيوب" بمشاهدة المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 33 مليونا و 13 ألفا و540 مشاهدة

وجرى طرح الأغنية يوم 16 نوفمبر الماضي عبر "يوتيوب" وهي من كلمات وألحان مارك هاني، وتوزيع محمد سعيد، وتصدرت تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي وحصلت على المركز الثاني للأكثر استماعا.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته "قالوا عليكي"، طرح سعيد أغنية "والحل إيه" على يوتيوب يوم 23 ديسمبر الماضي وهي من كلماته وجيتار أدهم يسري، وعمل فني أنس الشامي.

بدأ سعيد غناء الراب عام 2014، وقدم أغنيات "بكتبلك" و"صريح" و"جواكي".