اكتشف علماء الآثار آثارا لنشاط بشري يرجع إلى أكثر من 40 ألف عام في مدينة تسييانج بمقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية وأوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)،

وقد تم حتى الآن اكتشاف أكثر من ألف قطعة من الخزف الحجري وأحافير الحيوانات في موقع نهر منجشي بمدينة تسييانج. وتشمل المنتجات الحجرية نوى وشفرات وكاشطات، بينما تشمل الحفريات بقايا وحيد القرن والفيلة، وفقا لمعهد بحوث الآثار الثقافية وعلم الآثار بمقاطعة سيتشوان.

وجاءت النتائج من مشروع أثري، أطلقته عدة منظمات بصورة مشتركة، بما في ذلك معهد بحوث الآثار الثقافية وإدارات الآثار الثقافية المحلية في تسييانج، في كانون الثاني/يناير من عام .2022

جدير بالذكر أنه قد تم أيضا التنقيب عن بعض القطع الأثرية العظمية والتحف الخشبية وعدد كبير من بقايا النباتات - وهو أمر نادر للغاية في أطلال العصر الحجري القديم.

وقال وانج يو بينج، وهو أستاذ في كلية الآثار وعلم المتاحف بجامعة بكين، إنه أحد أكثر مواقع العصر الحجري القديم منهجية ويتميز بكل العناصر في الصين، حيث يُظهر العلاقة بين البشر والبيئة، ويوفر رؤية حية للأنشطة البشرية خلال أواخر العصر الجليدي.