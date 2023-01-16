قال مسؤولون محليون في أفغانستان، إن درجات الحرارة المتجمدة والتساقط الكثيف للثلوج أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال هذا الأسبوع في أنحاء البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية،

وأفاد مسؤولون محليون بمقتل العشرات في أفغانستان بسبب الطقس القارس البرودة وتساقط الثلوج بكثافة خلال الأيام السبعة الماضية، حيث شهدت الاقاليم الواقعة غربي البلاد مقتل تسعة أشخاص بسبب الطقس المتجمد.

وأشار تقرير صادر عن مستشفى هيرات الإقليمي إلى أن هناك ما لا يقل عن 70 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الطقس القارس البرودة، توفي منهم أربعة.

جدير بالذكر أن الطقس المتجمد والانهيارات الثلجية تتسبب سنويا في مقتل أشخاص بأفغانستان.