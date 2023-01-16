أعلنت غرفة تجارة قطر أن صادرات القطاع الخاص خلال عام 2022 شهدت نموا بنسبة 25% مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغت قيمتها حوالي 33 مليار ريال قطري، مقابل 26 مليار ريال في عام 2021، محققة زيادة قدرها 118% مقارنة مع عام 2020 والذي بلغت فيه نحو 15 مليار ريال.

وأشارت الغرفة ، في تقرير أصدرته اليوم ، إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الربع الرابع شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 9% حيث بلغت نحو 01ر7 مليار ريال مقابل 69ر7 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2021 .

وعزا التقرير الانخفاض لاستضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022 حيث كان التركيز كبيراً على تلبية متطلبات هذا الحدث والتركيز على استضافة وتأمين كافة أسباب الراحة لما يفوق المليون زائر خلال فترة قصيرة.