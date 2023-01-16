أعلنت عمادة القبول والتسجيل، عن بدء تقديم طلبات التحويل إلكترونيا من خلال موقع التسجيل: http:// portal.ku.edu.kw/sis، وذلك خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الثلاثاء 17 الجاري حتى الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل) يوم الخميس الموافق 19 الجاري، وذلك وفقا لما يلي:

- التحويل يكون من كلية إلى أخرى بعد استيفاء الطالب الشروط العامة والخاصة للتحويل.

- الطالب المجتاز 45 وحدة دراسية فأقل المستوفي شروط التحويل الأخرى ستظهر له رسالة تتضمن تحويله إلى الكلية الأخرى.

- الطالب المجتاز أكثر من 45 وحدة دراسية والمستوفي جميع شروط التحويل الأخرى ستظهر له رسالة تفيد بقبول طلب التحويل، وأنه سيبت في الطلب بعد عرضه على لجنة الشؤون الطلابية بالجامعة.

- يسمح بتقديم طلبات التحويل إلكترونيا للطلبة المستوفين شروط التحويل من دفعات 2019 وما بعد.

- الطلبة دفعات 2018 وما قبل عليهم مراجعة عمادة القبول والتسجيل خلال ساعات الدوام الرسمي في الفترة من 17-19 يناير 2023.

- الطلبة دفعة 2015 وما بعد لا يحق لهم التحويل إلى أية كلية أخرى بعد اجتياز 78 وحدة دراسية.

التحويل الداخلي بين تخصصات كليات الجامعة إلكترونياً

يسر عمادة القبول والتسجيل، أن تعلن عن بدء تقديم طلبات التحويل الداخلي إلكترونيا من خلال موقع التسجيل:

http:// ortal.ku.edu.kw/sis، وذلك خلال الفترة من الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 17/1/2023 حتى الساعة الثانية عشرة (منتصف الليل) يوم الخميس الموافق 19 /1 /2023 ، وذلك وفقا لما يلي:

التحويل يكون من تخصص لآخر داخل الكلية بعد استيفاء الطالب الشروط العامة والخاصة للتحويل.

الطالب المستوفي شروط التحويل ستظهر له رسالة تتضمن تحويله إلى التخصص الجديد.

يسمح بتقديم طلبات التحويل الداخلي إلكترونيا للطلبة المستوفين شروط التحويل من دفعات 2019 وما بعد فقط.

الطلبة دفعات 2018 وما قبل عليهم مراجعة مكتب التوجيه والإرشاد في كليتهم خلال الفترة المحددة من قبل الكلية.

ملاحظات:

الطالب غير المستوفي شروط التحويل ستظهر له رسالة تفيده بالشروط الواجب عليه استيفاؤها ليتمكن من تقديم طلب التحويل لاحقا.

لا يسمح للطلبة المقيدين في كليات الحقوق والطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم الطبية المساعدة بالتحويل وفقا لهذا النظام.