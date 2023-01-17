

تستعد الكويت لاستضافة منافسات كرة الشارع أو الـ«ستريت بول» للفرق الثلاثية (3 ضد 3) في كرة السلة على ملعب المارينا في 11 فبراير المقبل.



وتشمل بطولة «ريد بل هاف كورت» للمرة الأولى هذه المرة في الكويت فئة خاصة بالإناث. وستفضي المنافسات إلى تتويج فريق سيمثل البلاد في النهائيات العالمية المقررة في صربيا.



هذا، وتنطلق التصفيات بالجولة الأولى في فئة الذكور في 3 فبراير، على أن تجرى منافسات فئة الإناث في اليوم التالي. وتستكمل البطولة التي تقام بالشراكة مع «أكوا إيفا» و«إكسايت إلكترونيات الغانم»، مع تصفيات فئة الذكور يومي 9 و10 فبراير.



وستكون الفرق التي تعبر مرحلة التصفيات على موعد مع التحدي الأكبر في النهائيات الوطنية المقررة في 11 فبراير، على أن يحظى الفائز بفرصة للسفر إلى صربيا لتمثيل الكويت في النهائيات العالمية في مواجهة أبطال دوليين من أكثر من 29 بلدا بهدف التتويج باللقب الأسمى لمنافسات «ريد بل هاف كورت».



معلوم أن فريق «يونيتي» انتزع اللقب المحلي في العام الماضي، وخاض لاعبوه تجربة استثنائية عندما مثلوا الكويت في النهائي العالمي في مصر على ملعب مفتوح عند سفح الأهرامات. وفتح باب التسجيل للمشاركة في البطولة مبكرا لمنح اللاعبات واللاعبين 3 أسابيع تحضيرا للتصفيات.