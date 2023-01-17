خسر الاسباني رافايل نادال، حامل اللقب، مجموعة ولكنه عبر الى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في التنس، بفوزه الاثنين 7-5،2-6،6-4،6-1 على البريطاني الشاب جاك درايبر، كما عانت الپولندية الاولى إيغا شفيونتيك قليلا قبل أن تتخطى عقبة الالمانية يوله نيماير. ويسعى نادال، المصنف ثانيا عالميا، لتعزيز رقمه القياسي في عدد البطولات الكبرى وتحقيق لقبه الـ23، ونجح في بلوغ الدور الثاني في ملبورن للمرة الـ17 معززا سجله الى 77-15.



يلتقي تاليا مع الاميركي ماكينزي ماكدونالد الذي تغلب على مواطنه براندون ناكاشيما في مباراة مثيرة من خمس مجموعات. وتأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الرابع عالميا، الى الدور الثاني بفوزه على الفرنسي كنتان آليس 6-3،6-4،7-6 (8/6). وشهد اليوم الأول انسحاب الاسترالي نيك كيريوس، وصيف ويمبلدون، بداعي الاصابة قبل مباراته الاولى اليوم. ولدى السيدات، لم تكن الامور سهلة جدا لشفيونتيك الطامحة الى لقبها الاول في أستراليا بفوزها 6-4،7-5 على نيماير المصنفة 69 عالميا.



وعبرت الاميركية المنتفضة مؤخرا جيسيكا بيغولا، الثالثة عالميا، بفوز كاسح على الرومانية جاكلين كريستيان 6-0،6-1، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا حاملة لقب ويمبلدون ضد الايطالية إيليزابيتا كوتشياريتو 7-5،6-3، واليونانية ماريا ساكاري السادسة عالميا على الصينية يو يوان 6-1،6-4.