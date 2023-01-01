«أنا لست من عائلة روبرتس»

جوليا روبرتس، الممثلة الأميركية، تكتشف أنها لا تنتمي إلى عائلة روبرتس، وفق تحليل الحمض النووي، بل إلى عائلة ميتشل التي كانت مجاورة لعائلة روبرتس، وذلك وفق برنامج «ابحث عن أصلك».