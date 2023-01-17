أسامة دياب



على وقع الموسيقى وأنغامها الملهمة واللاهبة للحماس افتتح سفير السودان لدى الكويت عوض الكريم الريح بلة وثلة من شيوخ وشباب وسيدات الجالية السودانية الدورة الرياضية لكرة القدم التي أقامتها ورعتها السفارة على شرف ذكرى أعياد الاستقلال المجيد، حيث مثلت الدورة فرصة سانحة لجمع السودانيين الذين توافدوا من العبدلي والجهراء والفروانية وكبد والصليبية للمشاركة في الافتتاح بعد غياب طويل للمناشط التي تجمعهم.



وأكد السفير السوداني عوض الكريم الريح بلة أنه سيعمل بجد على ما يجمع السودانيين لا ما يفرقهم وهدفه الأساسي تعزيز دورهم في الكويت الشقيقة ليكونوا سفراء لبلادهم يمثلونها عبر تجسيد الشخصية المثالية ذات الأخلاق الحميدة والصفات الطيبة، مبينا أن المجتمع الكويتي يكن كل الود والحب والتقدير للسودانيين وأنهم يبادلون هذا الوفاء بالوفاء وهذا التقدير بتقدير مضاعف ويردون التحية بأحسن منها.



وشدد على أن هذه الدورة احتفالا بذكرى الاستقلال المجيدة، لاسيما الاحتفاء بتراث وتقاليد الآباء المؤسسين الذي ذادوا عن حياض الوطن ونحتفل أيضا مع أهلنا وأشقائنا في الكويت بأعياد الوحدة وذكرى التحرير، مؤكدا أننا نفرح ونسعد لما يسعد أهل الكويت ونحزن لحزنهم.



يذكر ان عوض الكريم الريح بلة كان قد دشن قرعة مباريات الدورة الرياضية مع ممثلي أعضاء الفرق المشاركة وأبناء الجالية السودانية، حيث أكد أن إقامة الدورة تأتي في إطار اهتمام البعثة بالرياضة لدورها البارز في جمع أبناء الوطن على المحبة والمودة والتسامح والسلام لبناء سودان خال من التباغض والتناحر.



وعبر عن شكره وامتنانه لقيادة الكويت وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لرعايتهما العلاقات السودانية - الكويتية ولاستضافة عدد مقدر من أبناء الجالية السودانية، مشيرا إلى أن هذه الدورة تأتي أيضا للم شمل أبناء الوطن الواحد وتعزيز أطر التواصل.



يشار إلى أن 8 فرق كرة قدم سودانية تشارك في الدورة من مناطق الجهراء، العبدلي، أشبيلية، مدينة الكويت، كالآتي:



٭ فريق الوطن ضد فريق إشبيلية



٭ فريق الجهراء ضد فريق الوحدة



٭ فريق أفريكانو ضد فريق السهم



٭ فريق العبدلي ضد فريق الاستقلال



وستختتم مباريات الدورة يوم 3 فبراير بالتزامن مع ذكرى التحرير وأعياد الاستقلال للكويت ومن المتوقع أن يشرف المباراة الختامية أعضاء السلك الديبلوماسي والسياسي وأعضاء من مجلس الأمة وكبار رجال المال والأعمال في الكويت.