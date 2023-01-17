بيروت - أحمد عزالدين



أنهت اللجان النيابية المشتركة دراسة مشروع «الكابيتال كونترول»، وإحالته الى الهيئة العامة للمجلس، مع التوصية بإقرار قوانين ترتبط به لتحقيق الأهداف المطلوبة.



وجاء إقرار المشروع بعد نقاش «ماراثوني» على مدى 13 جلسة تخللتها سجالات حول ودائع المواطنين ومسؤولية الدولة والمصارف عن الخسائر ومن يتحمل المسؤولية، وكيف ستتم استعادة الأموال التي هربت إلى خارج البلاد.



وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب الذي ترأس الاجتماع إن النقاش كان مفيدا وإنه تم تبني صيغة نهائية للقانون.



وأضاف: «متفائل بأن الأزمة الاقتصادية في لبنان لها حل ولن نقبل، ولا أحد يشرع شطب ودائع المودعين ولكن يجب إقرار قوانين بطريقة عقلانية نحافظ فيها على اقتصادنا ومصارفنا ولكن إذا أفلست المصارف يعني أننا خسرنا كل شيء»، مشددا على وجوب أن تتحمل الدولة الأعباء الناتجة عن الخسائر التي طالت أموال المدعين.



وقال من المؤسف الوضع الذي وصلت إليه الأمور نتيجة عدم قيام القضاء بمسؤولياته تجاه التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. ويجب ان نعرف من يتحمل ذلك، وهناك مسؤولية على مجلس القضاء الأعلى.