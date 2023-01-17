اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل قامت في العقد الماضي بنشاط لا هوادة فيه للحد من وجود القوات الإيرانية في سورية، ومحاولات نقل الأسلحة إلى سورية ولبنان.



جاء ذلك في كلمة أثناء مراسم تسليم وتسلم رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي من أفيف كوخافي إلى هرتسي هاليفي، وفق وكالة «الأناضول».



وأضاف «إيران مسؤولة عن 90% من مشكلات الشرق الأوسط، وأقول هنا بوضوح لن ننتظر سيفا حادا على رقبتنا».



وتابع «الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية ستفعل كل ما يلزم ولن يتم الانجرار إلى حروب لا داعي لها، لكن في يوم القيادة سنقاتل من أجل ما هو ضروري».



من جانبه، قال رئيس الأركان الجديد هرتسي هاليفي في المراسم ذاتها «سنجهز الجيش الإسرائيلي للحرب على ساحات بعيدة وقريبة. سنقوي جيش الاحتياط ونحافظ على جيش إسرائيلي واحد».



وأشار إلى أن «العديد من التهديدات المختلفة لاتزال تتطور من حول إسرائيل، ابتداء من معضلة إيران التي تتحمل إسرائيل مسؤولية حاسمة في تقييم حلها، وصولا إلى معضلة الحدود الشمالية ومعضلة قطاع غزة والتحديات في الضفة الغربية».