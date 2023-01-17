

عبدالعزيز الفضلي



اختتم طلبة القسم الأدبي اختباراتهم في مادة الإحصاء لتتجه الأنظار اليوم إلى الكنترول ومتابعة الانتهاء من عملية التصحيح ورفع النتيجة على موقع وزارة التربية فور إنجازها بشكل كامل، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني ووكيل الوزارة بالإنابة فيصل المقصيد دعوا الكنترول إلى ضرورة تكثيف الجهود حتى تكون النتيجة جاهزة اليوم الثلاثاء للإعلان، مشيرة إلى انهما لم يتلقيا وعدا مضمونا، ولكن القائمين على الكنترول ردوا عليهما: «نأمل ذلك»!.



وكان وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، قد تفقد أمس، سير اختبارات اليوم الأخير للصف الثاني عشر. وأشار إلى أن الانطباع العام حول الامتحان من قبل الطلبة أظهر توازنا في الأسئلة والمدة الزمنية المقررة له.



وأشاد العدواني في تصريح صحافي عقب جولة تفقدية شملت لجان ثانوية سعاد الصباح بالجهود التي تبذلها الكوادر التربوية القائمة على الامتحان من رؤساء لجان ومراقبين ومصححين ولجان إشرافية وفرق فنية في إجراءات عقد الامتحانات.



وشدد على ضرورة محاربة ظاهرة الغش وعدم السماح بهذه الآفة في المؤسسات التربوية، لافتا إلى أن الوزارة لن تألو جهدا في محاربة أشد أنواع الفساد تأثيرا على سير الحركة التعليمية كالغش في المدارس وتسريب الاختبارات، ما ينعكس سلبا على جودة عملية التعليم في البلاد وهو ما ترفضه وزارة التربية قطعا جملة وتفصيلا.



وأوضح الوزير العدواني أن الوزارة ستعمل على تطبيق القوانين الداعمة للعملية التعليمية ومحاربة الظواهر السلبية بما يضمن تحقيق العدل والمساواة بين الطلاب وحصول كل منهم على حقه تطبيقا لسياسة تكافؤ الفرص فضلا عن العمل على تحقيق تعليم ذي جودة ونوعية عالية لجميع فئات المجتمع من أجل بناء رأس المال البشري القادر على المشاركة في تنمية الوطن.



وأعرب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لكل ابنائه الطلبة والطالبات مع نهاية الاختبارات للفصل الدراسي الأول للعام 2023/2022 وأن يحققوا أعلى مراتب التفوق والتميز.



وأعرب عن شكره الجزيل لأولياء أمور الطلبة الذين حرصوا على متابعة أبنائهم وتعاونهم الملموس مع الوزارة، كما أعرب عن شكره للهيئات التعليمية في جميع المدارس لما بذلوه من جهد وعطاء خلال أعمال الفصل الدراسي الأول.



وحسب الإحصائية التي تصدر عن الكنترول فإن عدد غياب الطلبة عن حضور الامتحانات حتى آخر اختبار تجاوز 16618 طالبا وطالبة، أما حالات الغش التي تم ضبطها وتم بسببها حرمان الطلبة من الاستمرار في أداء الاختبارات فقد بلغت 1669 حالة حرمان.



من جانبه، ذكر مراقب اللجان الرئيسية في ثانوية صالح جاسم الشهاب - بنين التابعة لمنطقة حولي التعليمية فيصل المطيري أن إجمالي عدد الطلاب المختبرين في ثانوية صالح الشهاب ٤٣٨ طالبا وتتكون من 5 لجان رئيسية، لجنتين للقسم العلمي لطلاب مدرسة الإخلاص الأهلية وعددهم ١٨١ طالبا ولجنة للقسم الأدبي.



وحول اختبار مادة الكيمياء الذي قدمه طلبة القسم العلمي امس الأول أكدت الموجهة الفنية لمادة الكيمياء في منطقة حولي التعليمية فتحية محمد رضا أن اختبار مادة الكيمياء والذي تقدم له 25612 طالبا وطالبة كان مناسبا. وبدأت عملية التصحيح في الكنترول العلمي موزعة على 4 قاعات بواقع 5 لجان نسائية و5 لجان للرجال.



من جهته، قال الموجه الفني الأول لمادة الاجتماعيات بمنطقة حولي التعليمية ورئيس لجنة تصحيح مادة تاريخ العالم الحديث والمعاصر في الكنترول الأدبي عادل الشراح إن اختبار مادة التاريخ تم وضعه بمواصفات تقيس جميع الفروقات الفردية لدى الطالب.