

بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لـ «الأنباء» أن الهيئة أطلقت العمل في إجراء التقييم السنوي للموظفين في جميع قطاعات وإدارات الهيئة وفقا للآلية المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، متوقعة أن إنجاز جميع التقارير منجزة خلال الفترة القليلة، على أن تمنح الأعمال الممتازة قبل نهاية السنة المالية.



وعلى صعيد آخر، أعلنت الهيئة أنه بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم التقديم للحصول على هوية معاق عبر «الأونلاين» من خلال تسجيل دخول على موقع الهيئة الإلكتروني واختيار الخدمة ورفع المستندات المطلوبة.



وأشارت إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة للتسهيل على أولياء الأمور وذوي الإعاقة، لافتة إلى أن الهيئة مستمرة في إضافة الإجراءات عبر النظام الآلي لبلوغ هدفها بأن تكون كافة الإجراءات وإنجاز المعاملات آليا.