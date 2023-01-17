

ليلى الشافعي



وقّعت الهيئة العامة لشـــؤون القُصــر أمس بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتنظيم الأنشطة والبرامج التي تخدم المشمولين برعاية الهيئة.



وأكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر م.حمد البرجس الحرص على تعزيز الشراكة في تقديم الخدمات مع الجهات ذات الصلة بعملها، مشيرا إلى أن بنود المذكرة تتضمن تنظيم برامج ثقافية وتربوية ودينية متنوعة للمشمولين برعاية الهيئة تتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية المختلفة، والمساهمة والمشاركة في تنظيم أنشطة للأثلاث الخيرية المشمولة بوصاية الهيئة.

ولفت البرجس إلى حرص الهيئة على التنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة من خلال الربط الإلكتروني أو تكثيف جهود الشراكة المؤسسية، مشيرا الى أن طبيعة عمل الهيئة وتعاملها مع أبنائنا القصر تحتم عليها زيادة الأنشطة الثقافية والتربوية والدينية.



من جهته، رحب وكيل وزارة الأوقاف بالتكليف محمد المطيري بالتعاون مع الهيئة للمساهمة في تقديم برامج متنوعة للمشمولين بالرعاية، منها برامج القارئ الصغير، ومشروع المنهج الدراسي، وبرنامج مسابقات حفظ القرآن في شهر رمضان، إضافة إلى تنظيم برامج خاصة للقصر المشمولين بالرعاية وأسرهم منها مسابقات حفظ القرآن وتكريم الأم المثالية.



حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم من الوزارة إلى جانب وكيل الوزارة بالتكليف محمد المطيري كل من الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية د.فهد الجنفاوي، ومراقب إدارة مكتب الوكيل عيد الشمري، ومن الهيئة إلى جانب المدير العام م.حمد البرجس كل من نائب المدير العام للشؤون القانونية والأثلاث الخيرية بالإنابة عايدة القبندي ومدير إدارة الرعاية الاجتماعية تماضر العمر.