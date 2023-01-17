مواكبة التطور على مستوى الأجهزة والمعدات ومتابعة تأهيل وتدريب المنتسبين وإلحاقهم بالدورات المتخصصة



أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف تسخير منظومة الرصد الكيماوي والإشعاعي في الحرس لدعم وإسناد جميع جهات الدولة للحفاظ على أمن البلاد.



وقال الحرس الوطني في بيان صحافي إن الشيخ فيصل النواف أشاد خلال زيارة تفقدية إلى مركز الشيخ سالم العلي الصباح للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي بقدرات المركز في دعم مؤسسات الدولة المعنية بالحفاظ على البيئة وقياس نسب التلوث ومكافحة عمليات التسرب الإشعاعي. وشدد نائب رئيس الحرس الوطني على ضرورة الاستمرار في مواكبة التطور على مستوى الأجهزة والمعدات ومتابعة تأهيل وتدريب المنتسبين وإلحاقهم بالدورات المتخصصة حتى يتمكنوا من أداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه.



وذكر البيان ان الشيخ فيصل النواف استمع إلى إيجاز عن قدرات المركز ومهامه والمشاركات التي يقوم بها وما يملكه من محطات رصد متطورة وأجهزة ومعدات حديثة للقيام بعمليات الرصد والتطهير.