

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان ظهر امس الملك جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان الصديقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الخاصة للبلاد.



حيث نقل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد له تحيات وتقدير صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتمنياته له بدوام الصحة والعافية ولشعب مملكة بوتان الصديقة المزيد من التطور والنماء.



هذا، وحمل الملك سمو ولي العهد تحياته وتقديره لصاحب السمو الأمير وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب الكويت دوام التقدم والتطور في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.



وتم تبادل الاحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.



وكان الملك جيغمي كيسار نامجيل وانجشوك ملك مملكة بوتان الصديقة والوفد المرافق وصل الى البلاد امس وذلك بمناسبة زيارته الخاصة للبلاد.



وكان في استقباله على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.



وتشكلت بعثة الشرف المرافقة له من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله ابوالحسن.



إلى ذلك استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان رئيس وأعضاء مجلس أمناء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة بأعمال المؤتمر الـ13 للمنظمة المنعقدة برعاية سمو ولي العهد خلال الفترة من 15 إلى 17 يناير الجاري.



حضر اللقاء وزير الصحة د.أحمد العوضي ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة بيديا ديفي بهانداري رئيسة نيبال الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تحطم طائرة الركاب النيبالية في مقاطعة بوكار وسط نيبال، راجيا سموه لذوي هذا الحادث الأليم جميل الصبر.