أعلنت مؤسسة المرأة العالمية عن مشاركة م. غصون الخالد كمتحدثة في «أجندة دافوس للمرأة العالمية»، وذلك خلال فعاليات أسبوع المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي سيعقد بداية من 19 يناير الجاري.



وأوضحت المؤسسة في بيان صحافي، أنه تم بناء أجندة دافوس للمرأة العالمية على فلسفة التأثير التعاوني لأصحاب المصلحة المتعددين، وتوفير بيئة فريدة لإعادة التعريف وإعادة فهم العصر جديد من العالم، والمسؤولية والتعاون لجعل المساواة حقيقة واقعة.



وأشارت إلى انه في وقت تتعامل فيه البلدان مع سلسلة متزايدة من الصدمات الاقتصادية والسياسية، فإن موضوع المساواة للنساء والفتيات هو الأكثر عرضة للخطر، ولا يمكن الانتظار لمدة 300 عام لسد الفجوة العالمية بين الجنسين.



وشدد البيان على أن التوقيت حاليا مناسب ليكون هناك قائدة حكيمة مثل م. غصون الخالد لتنضم إلى «أجندة دافوس للمرأة العالمية»، وذلك لإعادة تصور المساواة بين الجنسين بطريقة جريئة وجديدة.



وفي هذا السياق، تقول المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة العالمية روبا داش: «سينضم قادة عالميون من أكثر من 30 دولة إلى أجندة دافوس للمرأة العالمية خلال المؤتمر الاقتصادي العالمي، لإطلاق أجندة جديدة جريئة للمساواة بين الجنسين للنساء والفتيات، حيث سيحضر 200 من المفوضين للمؤتمر».



وأوضحت داش بالقول: «تتمثل رؤيتنا في تمكين مليون امرأة وفتاة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030، ويلتزم مجتمعنا العربي من القيادات النسائية بتوسيع نطاق تأثير المرأة وتسريعها والفتيات اللواتي لديهن استثمارات طويلة الأجل لتوسيع المهارات والعلاقات والقدرات والرؤية».



وتابعت: «خلال آخر خمس سنوات، قمنا ببناء شبكة من 300 صانع تغيير و55 ألف برنامج إرشاد عالمي، بمشاركين من 20 دولة يقومون بحل أكبر تحديات العالم، وقد اطلقنا وسم #equalitymoonshot لرفع مستوى البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة من خلال توفير الوصول الى فرص رأس المال والمجتمع والتدريب والتجارة».



جدير بالذكر، أن من بين المتحدثين الرئيسيين بأجندة دافوس للمرأة العالمية، كلا من: هيلين كلارك، رئيسة الوزراء السابقة لنيوزيلندا، وغادة عويس، إعلامية إذاعة لبنانية - قناة الجزيرة، وسونيا سينغ، مديرة تحرير مجموعة «NDTV»، ود. نونو سيميليلا، المدير العام المساعد للأولويات الاستراتيجية للقضاء على سرطان عنق الرحم، وفيديريكا مارشيوني من منظمة الصحة العالمية.



وستكون الشركات الرئيسية لهذا الحدث، كلا من: «Pfizer»، و«NDTV Group»، و«Organon»، و«Queendem Metaverse»، ومن الممكن أن ينضم معهم، كلية الدراسات المهنية بجامعة نيويورك، الشريك الأكاديمي الرسمي لجدول أعمال المرأة العالمية دافوس، ومؤسسة المرأة العالمية هي مؤسسة خيرية عام 501 (3) (c) مقرها الولايات المتحدة ولها بصمة عالمية في 20 دولة و15000 عضو في جميع أنحاء العالم.