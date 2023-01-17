يواصل البنك التجاري الكويتي مساهماته في حملة «لنكن على دراية» وهي الحملة التوعوية التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، لتسليط الضوء على حقوق وواجبات العملاء، وتوعيتهم بكل ما يتعلق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية. ويأتي ذلك في إطار حرص البنك على نشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة، وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء وتجنب الوقوع في معاملات أو أعمال قد تنطوي على غسيل أموال أو تمويل إرهاب.



وفي هذا السياق، أشار عبدالعزيز علي رئيس إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك التجاري الكويتي قائلا: إن غسيل الأموال هي عملية ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل أو حقيقة أموال مكتسبة خلافا للقانون أو النظام وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.



وتابع مبينا أنه يجب على جميع العملاء توخي الحذر من مخاطر عمليات الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب بكل أشكالها وأنواعها لأنها تعتبر في مقدمة الجرائم المالية الواجب على العميل تجنبها، ولذلك ننصح بضرورة المتابعة والاطلاع على التعليمات التي يتم توفيرها من خلال قنوات البنك الرسمية حيث يقوم البنك ببث رسائل توعوية، للتعريف بمخاطر عمليات الاحتيال وبعض أشكال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



من جانب آخر، أكد علي أن البنك يشجع عملاءه على ضرورة تحديث نموذج «اعرف عميلك» وموافاة البنك بأي تغييرات قد تحدث على الأمور الجوهرية المرتبطة بالعميل فيما يتصل بالجوانب المالية للعميل، لافتا الى أن تحديث النموذج يساهم في حماية العميل من أي مخاطر مالية ويجنبه أي انقطاع في الخدمات المالية المقدمة له نتيجة عدم تحديث النموذج.