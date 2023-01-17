أعلنت شركة عبد المحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل المعتمد لسيارات نيسان في الكويت، عن عروضها المميزة على نيسان باترول 2023 الجديد، وهي حملة تقدم للعملاء الراغبين باقتنائها ميزة الحصول هدية نقدية بقيمة 500 دينار علاوة على ذلك، يمكن لعملاء باترول V8 الاستمتاع بمزايا أخرى عديدة تشمل الصيانة المجانية لمدة 5 سنوات أو 100 الف كم، وكفالة تمتد لفترة 5 سنوات، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، وهي مزايا مصممة لتوفير تجربة تضمن راحة البال المطلقة للعملاء.



ويأتي هذا العرض المميز الذي تقدمه نيسان البابطين بمناسبة حلول العام الجديد لجميع عشاق نيسان باترول، مما يوفر لهم فرصة جيدة للإرتقاء بتجربتهم والتمتع بأحدث موديلات نيسان باترول المفضلة لديهم وبدء العام بثقة أكبر. ويتميز نيسان باترول الجديد بأداء منقطع النظير ومثالي لمحبي الكثبان الرملية والطرق الوعرة، ونظام الملاحة البديهي الذي يجعل هذه السيارة مثالية لأولئك الذين يبحثون عن متعة وإثارة استكشاف تضاريس جديدة.



ترتقي باترول الجديدة بمعايير الفخامة نحو آفاق غير مسبوقة، حيث تم تصميم كل عنصر بخبرة فائقة بغية الإرتقاء بتجربة القيادة والراحة لجميع الركاب. وفيما يكتسي التصميم الداخلي الأنيق باللون العنابي احتفاء بإرث باترول فإنه ينضح أيضا بشعور من الرقي والأناقة الباذخة. وقد روعي في تصميم المكونات الداخلية الاهتمام الدقيق بأصغر التفاصيل، مما أفضى فعليا إلى توفير أجواء من الدرجة الأولى على صعيد الفخامة والراحة لكل راكب. أضف إلى ذلك ميزة الترفيه في المقعد الخلفي التي أعيد ابتكارها من خلال شاشات أكبر بمقاس 10.1 بوصات، بحيث توفر تجربة سفر لا مثيل لها للركاب. ومع خيار انعكاس الشاشة الفردية والمزدوجة، بات بمقدور الركاب الاستمتاع بمشاهدات جماعية أو مايحلو لهم من تفضيلات فردية.



وباعتبارها الأكثر ذكاء في فئتها، بفضل تقنية التنقل الذكي المتطورة من نيسان، توفر باترول أمانا واستدامة وراحة محسنة. وهي مجهزة بـ I-EB الذي يقوم بتشغيل الفرامل تلقائيا لتقليل سرعة وتأثير الاصطدام. وتعرض شاشة LCD المدمجة في المرآة صورا من كاميرا مثبتة في الخلف، مما يوفر رؤية أفضل.



علاوة على ذلك، تتيح وظيفة التعرف على الصوت المحسنة عملية الاتصال السلس بين السائق والمركبة أثناء الرحلة. وتضفي الشبكة الأمامية الجديدة الجريئة تعبيرا قويا عن شخصية نيسان باترول وأناقتها المترفة، مع التركيز على اتساع أفقها البصري. ويمكن القول باختصار إن باترول 2023 الجديدة مزيج مثالي من الفخامة والقوة والأناقة، وهي تجسيد حقيقي للفخامة والأناقة التي تمثلهما العلامة التجارية.



وتنتهز نيسان البابطين فرصة طرح حملة سيارة نيسان باترول الجديدة 2023 المعززة بباقة بمزاياها العديدة لتدعو العملاء إلى زيارة صالات العرض الموجودة في الري والأحمدي والجهراء لاستكشاف نيسان باترول الجديدة والتعرف عن كثب على مواصفاتها الفريدة.