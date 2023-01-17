أظهرت التقارير الأممية الصادرة عن عمليات التمويل الانساني في سورية حتى بداية العام الحالي 2023 عجزا هائلا في عمليات الاستجابة الإنسانية لملايين المحتاجين، حيث تجاوزت نسبة العجز المسجل 52.5% حتى نهاية عام 2022 وهو ما يخالف التقارير السابقة التي تحدثت عن استجابة إنسانية تجاوزت عتبة 70% من مجمل العمليات الإنسانية في سورية.



وبحسب تقرير لفريق «منسقو استجابة سورية» الاغاثي تظهر الإحصائيات المقدمة من قبل الأمم المتحدة وصندوق التمويل الانساني عمليات تمويل الاستجابة الإنسانية في سورية ارتفاع العجز من 4.22 مليارات دولار بنسبة بلغت 45.7% عام 2021، إلى 4.44 مليارات دولار بنسبة عجز بلغت 52.5%، حتى نهاية العام 2022.



مع ملاحظة ارتفاع نسب العجز بشكل كبير مع زيادة عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، اذ وبحسب التقرير ارتفعت أعداد المحتاجين للمساعدات من 11 مليون نهاية 2018 إلى 15.3 مليون مع بداية عام 2023 بزيادة قدرها 30% خلال الأعوام الخمسة السابقة.



وعلى الرغم من تركيز المنظمات الإنسانية على العديد من البرامج الأساسية أبرزها الغذاء والمخيمات والمياه، إلا أنها لازالت تشهد تراجعا مستمرا مع تراجع التمويل اللازم، حيث لم تستطع الأمم المتحدة الحصول على تعهدات المانحين الفعلية التي تم التعهد بها سابقا خلال مؤتمرات المانحين.