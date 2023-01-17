القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أخبار حول اعتزام الحكومة مد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» بعد 14 مارس المقبل.



وذكر المركز الإعلامي - في بيان - أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأخبار، مؤكدة أنه لا صحة لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» بعد 14 مارس.



وشددت على أن آخر موعد للتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقا لأحكام القانون، هو 14 مارس، دون وجود أي نية لمد فترة العمل بهذا القانون بعد ذلك التاريخ، موضحة أن عدد المتقدمين للاستفادة من قانون «تيسير سيارات المصريين بالخارج» وصل إلى أكثر من 35 ألف حساب.



وأشارت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات.



وفي سياق متصل، يستمر العمل بالتيسيرات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج.