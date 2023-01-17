نظمت شركة الاتصالات الكويتية stc، بطولة البادل لموظفي الشركة الأولى لهذا العام، وذلك بهدف تعزيز بيئة العمل المثالية التي تحفز الموظفين على التفاعل فيما بينهم وكذلك تحسين أسلوب نمط حياتهم وممارسة الرياضة، حيث ساهمت هذه البطولة في جمع الموظفين معا في أجواء تنافسية ممتعة، حيث شارك في البطولة 24 فريقا من موظفي stc من مختلف الإدارات. وأقيمت البطولة على ملاعب Padel CT وشهدت تنافسا كبيرا بين الفرق المشاركة، وفي ختام البطولة تم تكريم المركزين الأول والثاني وتوزيع هدايا قيمة ودروع تكريمية على الفائزين.



وتعليقا على هذه الفعالية، قالت مدير إدارة اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: «سعدنا برؤية مستوى الإقبال والحماس بين الموظفين الذين شاركوا في البطولة، بالإضافة الى الموظفين الذين جاءوا لتشجيع زملائهم». وأضافت: «تدعم stc بقوة الأنشطة التي تشجع على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطا. ونحرص دائما على تشجيع موظفينا على ممارسة الأنشطة الرياضية بكل أنواعها كما نوفر البيئة التي تدعم الحفاظ على نمط حياة صحي. ومن خلال رعايتها أو مشاركتها في تنظيم الأحداث والمبادرات، تسعى إلى تعزيز العمل الجماعي، باعتباره سمة أساسية مرتبطة بزيادة الإنتاجية والكفاءة في مكان العمل».