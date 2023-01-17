نفت إدارة نادي الصليبخات الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود خلافات تحولت إلى مشاجرة مع النائب شعيب علي شعبان، مؤكدة أن هذه الأخبار غير صحيحة وعارية عن الصحة تماما. وأضافت إدارة الصليبخات، عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، أن هذه الأساليب والشائعات المغرضة هدفها إشعال الفتنة بين أبناء المنطقة. هذا، وقامت إدارة الصليبخات بتزكية سعد عناد رئيسا للنادي في الدورة الجديدة، وتمت تسمية حمود البذالي نائبا للرئيس، وناصر منسي أمينا للسر، وسالم الهاجري مساعدا لأمين السر، وعبداللطيف العوضي أمينا للصندوق، وحمود ماجد مساعدا لأمين الصندوق، وبعضوية ابراهيم دشتي، ومحمد الصليلي، ومذخر الضعيان، وجابر سناسيري، وفهد الكندري.