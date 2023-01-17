عبدالعزيز جاسم



قرر الجهاز الفني في الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة بقيادة الروماني إيلي ستان الاستغناء عن خدمات لاعب الوسط النيجيري مايكل أومو، وذلك لعدم الاقتناع بمستواه، على أن يتم التعاقد مع لاعب بديل خلال الأيام القليلة المقبلة لكي ينسجم مع بقية اللاعبين قبل الدخول في الاستحقاقات المقبلة والتي سيكون أولها 28 الجاري في الدور ربع النهائي من بطولة كأس سمو الأمير، حيث تأهل البرتقالي مباشرة إلى هذا الدور كونه حامل اللقب.



ومن ضمن استعدادات كاظمة والمدرب ستان الذي تعاقدت معه الإدارة الشهر الماضي، خاض الفريق مباراتين وديتين الأولى أمام الجهراء وتغلب فيها 3-1، والثانية أمام خيطان وفاز فيها 2-1، على أن يخوض مباراتين أخريين قبل الدخول في البطولات الرسمية.



إلى ذلك، انتظم لاعب وسط الفريق الإسباني جاي ديمبلي في التدريبات بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة التي غادر على إثرها للعلاج في برشلونة.