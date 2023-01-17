بيروت - بولين فاضل



لا صحة لما يتردد عن قرار اتخذه الفنان جورج وسوف بالاعتزال بعد خسارته نجله البكر وديع، وكل ما ينشر من أخبار ليس سوى تخمينات من نسج الخيال، علما أن بيانا يفترض أن يصدر قريبا عن مايا مطر الوكيلة القانونية للوسوف تضع فيه الكثير من الأمور في نصابها.



في غضون ذلك، روى معزون في وديع وسوف ببلدته كفرون السورية مسقط رأسه، أن «سلطان الطرب» جورج وسوف محبوب من أبناء بلدته لإنسانيته وكرمه الفائض عليهم وحرصه على توفير مقتضيات العيش لهم من مأكل وكهرباء وتدفئة، وهو ما يجعل أهل كفرون من صغيرهم إلى كبيرهم يحلفون بحياة أبو وديع.



إلى ذلك، برزت معلومات كشفها الإعلامي نيشان للمرة الأولى وهي أن وديع جورج وسوف تعرض لقصور في القلب مرتين متتاليتين وهو في غرفة الإنعاش، قائلا إنه حين اصطحب أم وديع الى الغرفة ليتحدث اليها طبيب الإنعاش، أخبرها الطبيب بأن ابنها في وضع حرج جدا، ولما سألته «قديه يعني»؟ كان جوابه: «جدا جدا جدا ويجب أن تتحضروا للأسوأ».