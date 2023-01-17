سخرت الفنانة ياسمين رئيس من تصريحات الإعلامية ياسمين عز، عن الرجال في برنامجها «كلام الناس» الذي تقدمه على قناة «mbc مصر»، والتي تسببت في صدور قرار من نقابة الإعلاميين في مصر بالتحقيق معها بناء على الشكاوى المقدمة ضدها.



وكتبت رئيس عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «هي بجد قالت كتافه بالدنيا»، لتتلقى العديد من الإعجابات والتعليقات من متابعيها، كما تم تداولها بشكل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما تحمله الجملة من معنى ساخر.



وكانت ياسمين رئيس قد أثارت أزمة خلال الفترة الماضية بعدما أخلت بالاتفاقات مع الشركة المنتجة لمسلسل «بابا المجال»، الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان، ما دعا الشركة إلى استبعادها من المسلسل والتعاقد مع نسرين أمين بدلا منها.



لكن الشركة كشفت في بيان صحافي، بحسب مجلة «لها»، عن انتهاء الخلاف بينها وبين رئيس، وأكدت تنازلها عن الشكوى التي قدمتها إلى نقابة المهن التمثيلية، وذلك بعد جلسة صلح بين الطرفين تم خلالها إنهاء كل الأمور العالقة بينهما بالتراضي والاحترام والتقدير الكامل، كما تمت تسوية كل الحقوق المالية بين الطرفين بالتراضي، واتفق كل من ياسمين رئيس والشركة المنتجة على التعاون مجددا في أعمال أخرى، بعد عدم التوصل إلى اتفاق في مسلسل «بابا المجال».