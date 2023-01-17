تأهل الرامي محمد نايف لنهائي الرماية (سكيت) في بطولة كأس العالم للرماية التي تستضيفها مدينة سلا الواقعة بضواحي العاصمة المغربية الرباط.

وحل نايف خلال المنافسات ضمن أفضل ثمانية رماة على صعيد العالم مسجلا 122 طبقا من أصل 125 ليحتل المركز الخامس. وقال إداري وفد المنتخب الوطني مشفي المطيري في تصريح إن النتيجة التي حققها نايف «مشرفة وتليق بسمعة الرماية الكويتية» معربا عن أمله في أن يحقق المنتخب الوطني المشارك مزيدا من النتائج الإيجابية في المنافسات المتبقية.

ويضم المنتخب المشارك في كأس العالم للرماية 16 راميا ورامية في فئة (سكيت) وفئة (تراب)، منهم محمد الطرقي ونايف الديحاني وعبدالعزيز الفيحان وناصر المقلد وإيمان الشماع وأفراح عبدالرحمن وفاطمة الزعابي.