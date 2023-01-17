عبدالكريم العبدالله

أعلنت المنسق العام لمؤتمر ومعرض صحة الكويت الحادي عشر "كويت ميديكا" إيمان خلف، عن انطلاق فعاليات المؤتمر خلال الفترة 18-19 يناير تحت رعاية وحضور وزير الصحة د.أحمد العوضي في فندق الجميرا.

وذكرت في تصريح صحافي، أن أكثر من 50 مستشفى محلي وعالمي سيشاركون في المؤتمر من بريطانيا وتركيا والامارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية ومملكة تايلند وغيرها، كما تشارك الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الصحة والمستشفى العسكري ومستشفى شركة نفط الكويت في المؤتمر.

وبينت أن المؤتمـر والمعـرض يهدف إلـى التعـرف علـى أحـدث الاتجاهـات والمنتجـات والخدمـات فـي مجـال القطـاع الصحـي ، مبينه أن المعرض يعتبر أكبـر تجمـع للمستشفيات المتميزة والشركات المتخصصة في المجال الطبي ، كما يوفر المعـرض المصاحـب للمؤتمـر فرصـة مناسبة لكافـة المستشفيات فـي عـرض منتجاتهـا وخدماتهـا فـي قطـاع الخدمـات الصحيـة والالتقـاء المباشـر مـع المستفدين والمسئوليـن فـي القطـاع الصحـي الحكومـي والخـاص.

واكدت على أهمية دور القطاع الخاص في إنجاح مشاريع خطة التنمية التي تتبناها الوزارة لتطوير الطاقة الاستيعابية لمنشآت ومرافق وزارة الصحة ورفع جودة الخدمات الصحية.

وأشارت إلى أهمية المؤتمرات وورش العمل المزمع عقدها على هامش فعاليات المعرض والتي تهدف إلى المساهمة في تطوير الخدمات الصحية الخاصة من خلال الاستفادة من الامكانات الفنية والبشرية للمستشفيات العالمية المتميزة في مجال تبادل الزيارات وتدريب الأطباء وعقد اتفاقات الشراكة والدعم الفني بين المستشفيات المحلية ونظيراتها في الدول المتقدمة. كما يهدف المؤتمر إلى استعراض خطط الجهات الحكومية في تطوير الخدمات الصحية، بالإضافة إلى عقد محاضرات أثناء المؤتمر يتحدث فيها نخبة من المسؤولين في الجهات الحكومية المختلفة وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين العاملين في مختلف مجالات الرعاية الصحية .



واختتمت تصريحها انه سيتم توزيع جائزة نجمة السلامة في الجودة الصحية على المستشفيات الفائزة والتى تنظمها إدارة الجودة والاعتراف.

ورحبت خلف بالرعاية الكريمة لوزير الصحة لهذا الحدث الطبى السنوي الهام وبمشاركة أكثر من 50 مستشفي محلي وعالمي، داعية الجمهور لزيارة المعرض ولقاء ممثلي المستشفيات المشاركة للحصول على استشارات مجانية في مختلف التخصصات الطبية، مبينه انه للحصول على مزيد من المعلومات على الجمهور زيارة موقع المؤتمر www.kuwaitmedica.com.