دمشق - هدى العبود



بعد غياب طويل عن الدراما السورية يعود المخرج السوري اياد نحاس لتصوير مسلسل «كانون» بدمشق، المقرر عرضه ضمن الأعمال الدرامية للموسم الرمضاني المقبل، والعمل تأليف: الكاتب علاء مهنا، بطولة: مهيار خضور، بطل العمل، وعدد من النجوم البارزين، منهم: سمر سامي، رنا الأبيض، سلمى المصري، ميلاد يوسف، وهبة نور، على أن يحل النجم بسام كوسا كضيف شرف على العمل.



وأكدت مصادر فنية لـ «الأنباء» أن المسلسل ينتمي لفئة الأكشن الاجتماعي، مجسدا الواقع السوري المعيش، اذ يتناول العديد من المشاكل المجتمعية التي تهم المواطن السوري من تزوير للعملات والاتجار بالممنوعات كالمخدرات وغيرها، كإسقاط على تداعيات مخلفات الحرب التي دامت قرابة اثني عشر عاما ولم تنته بعد.



ونظرا لأهمية الأحداث الاجتماعية المعقدة والمتشابكة، فإن النجوم قبل التوقيع على العقد تأكدوا من حصول موافقة الرقابة على المسلسل المكون من ثلاثين حلقة مثيرة للجدل، نظرا لتناولها حياة شريحة كبيرة في الشارع السوري، ومن المقرر أن تبدأ الأحداث من سوق الحرامية الواقع وسط دمشق.



ومن أبرز أعمال المخرج اياد نحاس «كسر الخواطر، سقف العالم، بيت جدي، الدوامة»، كما ساهم أيضا كتعاون فني في المسلسل التاريخي «القعقاع بن عمرو التميمي»، وأخرج للتلفزيون عدة مسلسلات منها «الشام العدية، أيام الدراسة، ما بتخلص حكاياتنا» والقائمة تطول، كما توجه إلى الدراما العربية وحصد العديد من الجوائز وكان آخر مسلسل «بنات صالح» في العراق.