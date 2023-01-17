مريم بندق

صنف ديوان الخدمة المدنية العطلة الرسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج والأعياد الوطنية «العيد الوطني ويوم تحرير الكويت» إلى أيام راحة وأخرى عطل رسمية، حيث لكل منهما حساب خاص في مزايا العاملين، وعليه سيكون السبت 18 فبراير عطلة رسمية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج والأحد 20 منه يوم راحة بديلا عن السبت، على أن يستأنف الدوام الرسمي الإثنين 20 فبراير.



وتقرر اعتبار السبت والأحد 25 و26 فبراير يومي عطلة رسمية والإثنين 27 فبراير يوم راحة بديلا عن السبت بمناسبة العيد الوطني ويوم تحرير الكويت، ويستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء 28 فبراير.



وتطبق أيام العطل والراحة على جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، على أن تحدد الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة عطلتها بمعرفة الأجهزة المختصة بشؤونها مع مراعاة المصلحة العامة.