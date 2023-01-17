مريم بندق

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن عقد ورشة عمل بعنوان الحوكمة ودورها في تعزيز الممارسات السليمة، بحضور عدة جهات حكومية مرفقا صورة توضيحية للحضور ضمت 9 مسؤولين.

وقال الديوان ضمن الخطة التدريبية للموسم التدريبي 2022-2023 عقد الديوان ورشة العمل المخصصة للفئة الوظيفية العليا بمشاركة عدد من القياديين من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة خلال الفترة من 16 حتى 18 الجاري.

وتهدف إلى معرفة أهمية الحوكمة والآثار المترتبة على تطبيقها والإلمام بمفهوم ومبادئ وأهداف الحوكمة وبيان الاطار التشريعي والتنظيمي للحوكمة في دولة الكويت.