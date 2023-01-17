جار التعامل مع هبوط الشارع الفاصل بين ميناءي عبدالله والشعيبة حفاظا على سلامة مرتادي الطريق

مريم بندق

تناشد إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية جميع قائدي السيارات بضرورة الإبلاغ في حال ملاحظة أي سلبيات على الطريق على هاتف الطوارئ (112)، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت من قبل الجهات المعنية.



‏وأوضحت ان قطاع المرور والعمليات، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، تعامل بشكل فوري مع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود هبوط باحد الطرق (الشارع الفاصل بين ميناءي عبدالله والشعيبة)، حيث يجري عمل الإجراء اللازم حفاظا على سلامة مرتادي الطريق.