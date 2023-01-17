مريم بندق

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: يسر الخطوط الجوية الكويتية اليوم أن تعلن عن تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى جمهورية اليونان وتحديدا إلى وجهتي «أثينا» و«ميكانوس»، استعدادا لموسم صيف عام 2023 اعتبارا من 14 يونيو المقبل وتنفيذ الحجوزات يبدأ غدا 18 يناير.



وبين أن هاتين الوجهتين تعدان من الوجهات المهمة للغاية في خيارات عملائنا الكرام، وذلك لما تتمتع به وجهتا «أثينا» و«ميكانوس» من معالم سياحية جاذبة للمسافرين ولما تتميز به أيضا من الأماكن التراثية والتاريخية والثقافية المتنوعة والعريقة.



وأضاف رزوقي أن اختيار وجهتي «أثينا» و«ميكانوس» يأتي مكملا للخطط التي وضعتها الخطوط الجوية الكويتية مع توجيهات مجلس الادارة في توسيع شبكة خطوطها حول العالم وإلى أسواق جديدة ومطلوبة تلبي طموحات واحتياجات عملائها الكرام، كما أن اختيار هاتين الوجهتين جاء بعد دراسات متأنية لجدوى هذه الخطوط وفائدتها ومردودها على الشركة، إضافة إلى شعبية الوجهتين.



وذكر أن الخطوط الجوية الكويتية تمتلك أسطولا شابا متنوع الطرازات ومليئا بأحدث التقنيات والتكنولوجيا، وقد تم اختيار طائرة إيرباص A320neo لنقل الركاب من وإلى وجهتي «أثينا» و«ميكانوس»، حيث تتمتع A320neo بالعديد من المزايا والخصائص التي تتيح للعملاء الكرام الاستمتاع برحلة سفر مريحة ومرفهة.



وزاد قائلا: إن الخطوط الجوية الكويتية تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي للوصول إلى أفضل مستويات ما بعد التميز، لافتا إلى أنها تتيح لعملائها حجز تذاكر السفر من عدة قنوات مختلفة بداية من موقع وتطبيق الخطوط الجوية الكويتية الإلكتروني بالإضافة إلى خدمة تلقي الاستفسارات عن طريق تطبيق الواتساب على الرقم 22200171 أو من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 171، علاوة على ذلك زيارة مكاتب الشركة المختلفة في مجمع الأڤنيوز ومجمع 360 ومجمع الوزارات ومكتب الفروانية ومبنى الركاب رقم 4 التي توفر العديد من الخدمات منها حجز تذاكر السفر وتعديلها وترقيتها وإلغاؤها وتلقي كافة الاستفسارات والشكاوى والملاحظات من العملاء والعمل على حلها ومساعدتهم.