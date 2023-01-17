مريم بندق

أوضح مرسوم رد قانون إضافة ربات البيوت إلى تأمين «عافية»، أن البند رقم (4) من المادة (2) من الاقتراح بقانون قد مد سريان أحكامه إلى المطلقة وتتلقى مساعدات اجتماعية، وقد جاء هذا البند عاماً وغير محدد، الأمر الذي قد يترتب عليه امتداد التغطية التأمينية لتشمل المطلقة سواء كانت كويتية أو غير كويتية، وسواء كانت تتلقى مساعدات عامة وفقا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة أو تتلقى مساعدات اجتماعية من جمعيات النفع العام وغيرها، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الدولة، الأمر الذي يتطلب إعادة الاقتراح بقانون إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه بشأن البند رقم (4) من المادة (2) من الاقتراح بقانون المشار إليه.