وجه النائب عبد الله الأنبعي سؤالاً إلى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:

1- ما هي الطاقة الإنتاجية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ؟

2- ما هي إمكانية إيصال المياه لتخضير المناطق؟ وما هي الكميات التي يتم تحويلها لمياه البحر بعد معالجتها؟

3- ما هي الخطة المستقبلية للاستفادة من مياه محطات المعالجة في جانب الاستفادة منها في ري المزروعات وزيادة المسطحات المائية في المناطق الصحراوية لرفع نسبة الرطوبة ونسبة التبخير في المناطق الجافة؟

4- هل تم استغلال الدراكيل في تحويل مياه الأمطار والتصدي لمياه السيول وإعادة استغلالها في الري؟