منصور السلطان

عقدت اللجنة العامة لشؤون الشرطة صباح امس اجتماعا برئاسة وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، وبحضور رئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات الشيخ مبارك سالم العلي ورئيس جهاز أمن الدولة الفريق الشيخ سالم النواف وجميع الوكلاء المساعدين ومديرعام الادارة العامة لقوة الشرطة اللواء حمد احمد المنيفي، ناقشت خلاله المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وتم اعتماد ترقية ضباط من رتبة عقيد إلى عميد والبالغ عددهم ما يقارب 120 ضابطا خريجي الدفعتين ( 23 ) و( 24 )، واعتماد ترقيات الضباط من رتبة ملازم أول الى رتبة نقيب ومن رتبة نقيب الى رتبة رائد ومن رتبة رائد الى رتبة مقدم ومن رتبة مقدم الى رتبة عقيد.

وأبلغ مصدر أمني «الانباء» بأن اجتماع اللجنة العامة لشؤون الشرطة تمت خلاله مناقشة عودة عدد من الضباط الذين تقدموا باستقالاتهم لخوض انتخابات مجلس الأمة والبلدي ولظروف اخرى واعتماد عودة بعضهم.

وأكد المصدر أن اللجنة سترفع التوصيات اللازمة بشأن قراراتها الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد لاعتمادها بشكل نهائي والمتوقع خلال فبرايرالمقبل.