خالد العوضي للتخطيط والمالية.. وعبدالله العجمي للإدارية والتجارية

أحمد مغربي

أصدر الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك» قرارا بتحديث الهيكل التنظيمي للشركة اعتبارا من تاريخ 22 يناير 2023.

وجاء في القرار ضمن مادته الأولى إعادة تسمية مديرية مصفاة الزور إلى مديرية عمليات الزور، على ان يتم تحديد نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الزور في وقت لاحق ليكون مسؤولا عن تنفيذ اعماله المناط بها امام الرئيس التنفيذي للشركة، وتكون المجموعات المذكورة أدناه تابعة لمديرية عمليات الزور:

- مجموعة عمليات مصفاة الزور.

- مجموعة الخدمات الفنية.

- مجموعة الخدمات الهندسية.

- مجموعة عمليات الغاز المسال.

- مجموعة الصيانة.

وجاء في المادة الثانية:

إعادة تسمية مديرية البتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال الى مديرية التخطيط والمالية، ليصبح خالد أنور العوضي نائبا للرئيس التنفيذي للتخطيط والمالية ويكون مسؤولا عن تنفيذ اعماله المنوط بها امام الرئيس التنفيذي للشركة، وتكون المجموعات المذكورة ادناه تابعة لمديرية التخطيط والمالية:

- مجموعة المالية.

- مجموعة التخطيط.

- مجموعة مشاريع الزور.

- مجموعة مشاريع الغاز المسال.

- مجموعة مشاريع البتروكيماويات.

- مجموعة الصحة والسلامة والبيئة.

- مجموعة مساندة الإدارة.

وتمت إعادة تسمية مديرية الشؤون الإدارية والمالية الى مديرية الشؤون الإدارية والتجارية، ليصبح عبدالله فهاد العجمي نائبا للرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية ويكون مسؤولا عن تنفيذ اعماله المنوط بها امام الرئيس التنفيذي للشركة، وتكون المجموعات المذكورة ادناه تابعة لمديرية الشؤون الإدارية والتجارية:

- مجموعة تقنية المعلومات.

- مجموعة الأمن والاطفاء.

- مجموعة الموارد البشرية.

- مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي.

- مجموعة الخدمات العامة.

- مجموعة العلاقات العامة والاعلام.

- مجموعة التجارية.