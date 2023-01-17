التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية مع سفير أوكرانيا لدى الكويت د.أوليكساندر بالانوتسا وذلك لبحث التطورات الأخيرة للأزمة الأوكرانية.

حيث أكد وزير الخارجية على موقف الكويت حيال هذه الأزمة والداعي إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتأكيد مبدأ سيادة الدول واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وفق حدودها المعترف بها دوليا.

وشدد على أهمية دعم المساعي الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد لإيجاد حل سلمي للأزمة التزاما بمبدأ حل المنازعات والخلافات بالطرق والوسائل السلمية عن طريق الحوار بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

من جانبه نقل سفير أوكرانيا تحيات الرئيس والشعب الأوكراني إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا معربا عن تقدير وإمتنان بلاده لموقف الكويت حيال الأزمة في أوكرانيا مشيدا بدعم الكويت للشعب الأوكراني خاصة على الصعيد الإنساني ودعمها كذلك لكافة الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها جراء الأزمة ولمساعيها الحميدة في ترسيخ دعائم حفظ السلم والأمن الدوليين.