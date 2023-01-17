نفت لاعبة التنس الإيطالية كاميلا جيورجي حيازة شهادة مزيفة تفيد بتلقيها اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من أجل المشاركة في البطولات.

وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت في كانون الأول/ديسمبر الماضي أن الطبيبة دانييلا جريلوني ذكرت أن جيورجي كانت واحدة من بين أشخاص جاءوا إليها لطلب شهادة مزيفة.

وتحدثت جيورجي للمرة الأولى بهذا الشأن عقب فوزها على الروسية أناستازيا بافليوشنكوفا6 / صفر و6 / 1 في الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وقد أكدت أنها لم ترتكب أي مخالفة، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقالت جيورجي 31/ عاما/ المصنفة 70 على العالم :"الطبيبة تخضع للتحقيق وقد واجهت مشكلات قانونية بشكل متكرر هذا العام."

وأضافت :"لقد تلقيت كل جرعات اللقاح في أماكن مختلفة. لذلك فالمشكلة تتعلق بها. ولهذا أتحلى بالهدوء تماما."

وتابعت :"هي ذكرت اسمي بالطبع، لكنها ذكرت اسماء أكثر من 300 شخص."

وكانت العديد من الدول التي تحتضن بطولات التنس تشترط على اللاعبين خلال عامي 2021 و2022 تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من أجل السماح لهم بالدخول والمشاركة، ومن بينها أستراليا والولايات المتحدة.

وكشفت جيورجي، التي وصلت إلى دور الثمانية ببطولة ويمبلدون عام 2018، أنها تلقت إحدى جرعات اللقاح من جانب الطبيبة جريلوني، واستخدمت الوثيقة التي حصلت عليها منها.

لكنها نفت تعمدها السعي للحصول على وثائق مزيفة، مؤكدة :"لا، على الإطلاق".