حققت أغنية المطربة إليسا "ما تندم ع شي" مشاهدات وتفاعلا من المتابعين حيث بلغت نسبة مشاهداتها على موقع (يوتيوب) مليونين و253 ألفا و113 مشاهدة بعد 13 يوما من طرحها

وواصلت إليسا الترويج لأغنيتها، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت فيديو كليب الأغنية بموقع "فيسبوك" ، وكتبت :" أول هدية مع بداية السنة أغنية ‫ما تندم ع شي".

وتعد الأغنية أحدث أعمال إليسا في عام 2023 ، وقدمتها في إطار رومانسي جمالي، وهي من كلمات علي المولى ، وألحان صلاح الكردي ، وتوزيع جمال ياسين.

وأطلقت النجمة اللبنانية الأغنية، يوم الأربعاء قبل الماضي وهي الأغنية الدعائية لمسلسل "الثمن" الذي بدأ عرضه الأحد قبل الماضي ، وهو بطولة باسل خياط، ورزان جمال، ونيقولا معوض، وإخراج فكرت قاضي.

وتستعد إليسا لإحياء حفل غنائي مشترك مع مروان خوري في لبنان يوم 11 فبراير المقبل خلال احتفالات عيد الحب ، حيث يقدمان وسط محبيهما باقة مميزة من أشهر أغانيهما التي حققت نجاحا طوال مشوارهما.

وروجت إليسا للحفل عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي ، وكتبت :" لبنان .. متحمسة جدًا لأكون معك مرة أخرى في 11 فبراير للاحتفال بعيد الحب".