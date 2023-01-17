نجحت أول طائرة حربية محلية تفوق سرعتها سرعة الصوت، في كوريا الجنوبية، في التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت، وذلك في رحلة تجريبية بحسب ما ذكرته وكالة شراء الأسلحة الحكومية في البلاد.

ويمثل ذلك إنجازا مهما لمشروع تطوير الطائرات الحربية رفيعة المستوى، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأوضحت الوكالة أن سرعة أول نموذج للمقاتلة "كيه إف 21" وصلت إلى واحد ماخ ( 1224 كيلومترا في الساعة)، وقد حلقت على ارتفاع بلغ 40 ألف قدم في تمام الساعة 1515 بالتوقيت المحلي، فوق المياه الجنوبية للبلاد بعد إقلاعها من جناح تدريب الطيران الثالث التابع للقوات الجوية في ساتشيون، على مسافة نحو 300 كيلومتر جنوب العاصمة سول.

يشار إلى أن النموذج الأولي من المقاتلة قام برحلته الأولى في تموز/يوليو من العام الماضي.

ويعد تحقيق المقاتلة سرعة تفوق سرعة الصوت جزءا رئيسيا من جهود التطوير التي تقودها الشركة المصنعة، وهي شركة كوريا للصناعات الفضائية المحدودة، لأنها تعني أن الوظائف الرئيسية، ومن بينها إلكترونيات الطيران، تعمل بسلاسة بغض النظر عن سرعة الطيران.

ويسعى مشروع تصنيع الطائرة "كيه إف 21 "، الذي تم إطلاقه في عام 2015 ، بقيمة 8ر8 تريليون وون (09ر7مليار دولار أمريكي)، إلى تطوير مقاتلة "الجيل 5ر4" لتحل محل أسطول البلاد القديم من طائرات "إف 4 "و "إف 5" التي تنتظر إيقاف تشغيلها بعد عقود من الخدمة